Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de filmleri aratmayan görüntüler: Helikopter otoyola indi İzmir'de filmleri aratmayan görüntüler: Helikopter otoyola indi 15 Temmuz 2022 Cuma Saat: 12:30 İzmir'de kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, otoyola inen helikopterin bir kişiyi aldıktan sonra havalandığı görülüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d133c29d6d6b170d36d813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehter eşliğinde tekme tokat birbirlerine girdiler İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı Petshop eziyeti sona erdi! Bugünden itibaren yasak İmamoğlu: Ben çizmemi afet sonrası değil, altyapı çalışması yaparken giyerim İstanbul'da taksiciden yolcuya dayak Böyle sapıklık görülmedi! İstanbul'da üst geçitte tecavüz girişimi Eski AK Partili vekil: ''İnsanlar uçağa kafa atarak şehit oldular'' İstanbul Valisi Yerlikaya'nın paylaşımında İmamoğlu detayı! Apar topar sildi Datça'daki yangında ikinci gün: Çıkış nedeni belli oldu