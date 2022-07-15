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İzmir'de filmleri aratmayan görüntüler: Helikopter otoyola indi

İzmir'de kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, otoyola inen helikopterin bir kişiyi aldıktan sonra havalandığı görülüyor.

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