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  4. İzmir'de gece kulübünde kanlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir'de gece kulübünde kanlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

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