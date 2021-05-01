Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de Gündoğdu Meydanı'na yürümek isteyenlere müdahale edildi İzmir'de Gündoğdu Meydanı'na yürümek isteyenlere müdahale edildi 01 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 16:46 İzmir'de 17 günlük tam kapanmanın ikinci gününde 1 Mayıs kutlaması yapıp Gündoğdu Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608d5b9d7a4739138258ab43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma! Esenyurt'ta ''Yol benim'' tartışması kanlı bitti Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan 1 Mayıs mesajı Koronavirüsten ''ağaç kondu''ya kaçtılar İstanbul'da merdiven altı kürtaja suçüstü! Rize'de taş ocağı istemeyen bölge sakinlerine gözaltı 1 Mayıs gerginliği! Yürüyüş yapmak isteyen gruplar gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu: İşçilerin ve emekçilerin alın terleriyle yükselir şehirler... Dikkat! Sokağa çıkma izin belgesi için son gün yarın!