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  4. İzmir'de Gündoğdu Meydanı'na yürümek isteyenlere müdahale edildi

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'na yürümek isteyenlere müdahale edildi

İzmir'de 17 günlük tam kapanmanın ikinci gününde 1 Mayıs kutlaması yapıp Gündoğdu Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

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