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İzmir'de hortum çıktı; o anlar kamerada

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında hortum oluştu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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