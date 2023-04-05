Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de hortum çıktı; o anlar kamerada İzmir'de hortum çıktı; o anlar kamerada 05 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 16:55 İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında hortum oluştu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642d7dc809ac5f538840feb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kürsüden mermi fırlatan Akşener'e AK Parti'den sert tepki İstanbul'da yeni taksi çağırma uygulaması hizmete sunuldu Kasap bile isyan etti: ''Sadece kilosu 22 bin TL olan eti yiyor!'' AK Partili il başkanına silahlı saldırı Önce İstanbul, şimdi de İzmir! Dava sayıları patladı İstanbul'daki bu kiralık ev ilanı ''pes'' dedirtti Oto galerisi değil, deprem mezarlığı galerisi! Polonya'dan 44 yıllık minibüsüyle geldi, depremzede çocukları sevindirdi Türkiye'de yaban hayatından kareler: İlk kez sürü halinde görüldüler!