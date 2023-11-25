  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İzmir'de hortum kabusu! O anlar kamerada

İzmir'de hortum kabusu! O anlar kamerada

Güncelleme:

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ekmek diye aldılar çöp çıktı! Ekmeğin içinden çıkan ''pes'' dedirtti
Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı
Yankesiciler iş üstünde yakalandı! Akıl almaz hırsızlık anı kamerada
Yusufeli'nde son evler de sular altında...
İstanbul'da üniversitede ''kız arkadaş'' meselesi kavgası
Erdoğan'dan ev sahibine: ''Sende vicdan var mı ?''
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Bir yolcu vapurdan denize düştü
Otobüs şoförü ile kadın sürücü trafikte birbirine girdi
İsrail ve Hamas arasındaki ilk esir takası