Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de hortum kabusu! O anlar kamerada İzmir'de hortum kabusu! O anlar kamerada 25 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 12:40 Güncelleme: 25 Kasım 2023 Cumartesi 12:40 İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6561c12184167decf4045493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekmek diye aldılar çöp çıktı! Ekmeğin içinden çıkan ''pes'' dedirtti Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı Yankesiciler iş üstünde yakalandı! Akıl almaz hırsızlık anı kamerada Yusufeli'nde son evler de sular altında... İstanbul'da üniversitede ''kız arkadaş'' meselesi kavgası Erdoğan'dan ev sahibine: ''Sende vicdan var mı ?'' İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Bir yolcu vapurdan denize düştü Otobüs şoförü ile kadın sürücü trafikte birbirine girdi İsrail ve Hamas arasındaki ilk esir takası