  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını

İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını

Güncelleme:

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı
İstanbul'da silahlı kavga kamerada
Hırsız, yardımsever vatandaşı böyle kullandı
Muğla'da orman yangını
Osmaniye'de 4 katlı bina çöktü: Yaralılar var
Cep telefonuna giren virüs hayatını kabusa çevirdi
O Türkiye'nin gerçek Şoför Nebahati...
Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor! Denize kıyısı yok ama mavi bayraklı plaj var
Türkiye'nin en yaşlı genci... Nadir görülen hastalığı kabusu oldu