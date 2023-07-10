Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını 10 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 15:20 Güncelleme: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:20 İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64abf789bd3fab4c242cbee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı İstanbul'da silahlı kavga kamerada Hırsız, yardımsever vatandaşı böyle kullandı Muğla'da orman yangını Osmaniye'de 4 katlı bina çöktü: Yaralılar var Cep telefonuna giren virüs hayatını kabusa çevirdi O Türkiye'nin gerçek Şoför Nebahati... Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor! Denize kıyısı yok ama mavi bayraklı plaj var Türkiye'nin en yaşlı genci... Nadir görülen hastalığı kabusu oldu