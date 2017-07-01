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  3. 01 Temmuz 2017 22:15

İzmirde ikinci orman yangını

İzmir’in Menderes ilçesindeki yangın devam ederken, Mordoğan'da da bozuk orman arazisinde yangın çıktı.

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