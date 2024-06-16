Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de kan donduran olay: 15 yaşındaki kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü İzmir'de kan donduran olay: 15 yaşındaki kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 16 Haziran 2024 Pazar Saat: 16:31 Güncelleme: 16 Haziran 2024 Pazar 16:31 İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi olan 15 yaşındaki çocuk tarafından 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666ee930cecc6c6575018bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbullular plajlara akın etti Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı Tatil cennetinde bayram yoğunluğu: Oteller doldu, sahiller tıklım tıklım 16 yaşındaki kızı karnından bıçakladı 2024'ün Türkiye'sinde yine aynı manzara: Yasak dinlemediler Ataşehir'de kaçan kurbanlık vatandaşlara zor anlar yaşattı Kağıthane'de kurbanlık boğa otoparka girdi: Ekiplerle köşe kapmaca oynadı Beyoğlu'nda kızgın boğa mezarlığa daldı: İki kişiyi yaraladı, kabir ziyaretine gelenler çıkartıldı İstanbul'da kurban kesim anları doldu taştı