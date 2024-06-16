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  4. İzmir'de kan donduran olay: 15 yaşındaki kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

İzmir'de kan donduran olay: 15 yaşındaki kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi olan 15 yaşındaki çocuk tarafından 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldü.

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