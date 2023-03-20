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İzmir’de Kılıçdaroğlu’na miting gibi karşılama

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katılmak üzere İzmir’e giden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu büyük bir coşkuyla karşılandı.

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