İzmir’de Kılıçdaroğlu’na sevgi seli

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katılmak üzere İzmir’e giden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu büyük bir coşkuyla karşılandı.

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