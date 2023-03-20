Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir’de Kılıçdaroğlu’na sevgi seli İzmir’de Kılıçdaroğlu’na sevgi seli 20 Mart 2023 Pazartesi Saat: 00:05 Güncelleme: 20 Mart 2023 Pazartesi 00:05 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katılmak üzere İzmir’e giden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu büyük bir coşkuyla karşılandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641779228f05ae1302136e57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi İzmir’de Kılıçdaroğlu’na miting gibi karşılama Erdoğan'ın konvoyu yine gündem oldu Putin otomobille Ukrayna sokaklarında gezdi İstanbul'da Nevruz gerginliği! 224 gözaltı var Deprem bölgesinde AFAD aracı kaza yaptı, ölü ve yaralılar var! Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı şovu tepki çekti Küçük çocuk Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi Depremin korkunç görüntüleri ortaya çıktı: Duvarlar böyle çatladı