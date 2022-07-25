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  4. İzmir'de kimya imalathanesinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de kimya imalathanesinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde kimya imalathanesinde kaynak yapımı esnasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Alevlerin bitişikteki iş yerine de sıçradığı olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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