Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de kimya imalathanesinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı İzmir'de kimya imalathanesinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 09:45 İzmir’in Bornova ilçesinde kimya imalathanesinde kaynak yapımı esnasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Alevlerin bitişikteki iş yerine de sıçradığı olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62de3c022db0c2220923b9c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainlere bir darbe daha: 15 terörist daha etkisiz hale getirildi Ne Bodrum ne Antalya... Türkiye'de tek olan mavi bayraklı plaja akın ettiler Yolcu otobüsü küle döndü Adana'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı İlber Ortaylı'dan ''yeni başlayanlar'' için Lozan Antlaşması dersi Afgan sığınmacılar bu sefer de Türk Lirası'nı yere serip üstünde yürüdü Ceza konserinde yumruklar havalarda uçuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatların nedenini böyle açıkladı İmamdan skandal sözler: ''Sokaklar kasap dükkanı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor''