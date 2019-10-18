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  3. 18 Ekim 2019 10:25

İzmir'de köpek balığı karaya vurdu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde ''boz camgöz'' türüne ait 3 metre uzunluğunda yarım tonluk köpek balığı karaya vurmuş halde ölü bulundu.

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