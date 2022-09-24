Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı 24 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 14:35 İzmir'de zabıtaların müdahale ettiği seyyar satıcı, üzerlerine benzin dökerek iki çocuğu ile kendisini yakmaya kalkıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632eeb78753ebd1ba253dcf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Madem faiz haram, elini tutan yok, millete faizsiz kredi ver'' Elektrikli scooter bomba gibi patladı Netflix, yayınlanmayan Squid Game sahnesini paylaştı Yabancı uyruklu ''çakma kardeşlerimiz'' iş üstüne ! Kahreden görüntü! Talihsiz kadının elbisesi takıldı, otobüsün altında kaldı Vahşet kamerada! Evine götürüp çenesini kesti Özdağ'dan Bakan Soylu için yeni video: ''ABD Soylu’ya uyuşturucu ile bağlantısını kesin dedi'' Kadınları hedef alan bir ''hadsiz'' daha! Açıklamaları saç baş yoldurdu Twitch canlı yayında cinsel ilişki rezaleti