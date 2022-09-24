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  4. İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı

İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı

İzmir'de zabıtaların müdahale ettiği seyyar satıcı, üzerlerine benzin dökerek iki çocuğu ile kendisini yakmaya kalkıştı.

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