İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı

İzmir'de zabıtaların müdahale ettiği seyyar satıcı, üzerlerine benzin dökerek iki çocuğu ile kendisini yakmaya kalkıştı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632eeb78753ebd1ba253dcf3" allowfullscreen></iframe>