  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Haziran 2017 07:15

İzmirde korkunç infaz: 3 ölü

İzmir'de, 3 kişi evde oldukları sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Henüz kimlikleri tespit edilemeyen zanlılar, olayın ardından evi ateşe vererek kayıplara karıştı.

Video Galeri
Kılıçdaroğlu taksicilerle sahur yaptı
Kılıçdaroğlu taksicilerle sahur yaptı
Video Galeri
Beyoğlunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Beyoğlunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Video Galeri
Başkentte silahlı saldırı: 1 yaralı
Başkentte silahlı saldırı: 1 yaralı
Video Galeri
Kılıçdaroğlu, Bakırköyde pazar esnafıyla iftar yaptı
Kılıçdaroğlu, Bakırköyde pazar esnafıyla iftar yaptı
Video Galeri
“Krizin derinleşmemesi için ciddi mesai harcıyoruz”
“Krizin derinleşmemesi için ciddi mesai harcıyoruz”
Video Galeri
Ortalık savaş alanına döndü!
Ortalık savaş alanına döndü!