Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de korkunç kaza! Küçük kız tramvayın altında kaldı İzmir'de korkunç kaza! Küçük kız tramvayın altında kaldı 24 Mayıs 2022 Salı Saat: 11:45 İzmir’in Konak ilçesinde yolun karşısına geçerek sahile gitmek isteyen 12 yaşındaki kız, tramvayın altında kaldı. Feci kaza bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628c9b3e18e32405fb0ccff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü an kamerada Kapalı marketten alışveriş yaptı, cama bu yazıyı yazdı İstanbul'da dehşet! Sırtında zıpkınla yardım istedi 1'i polis 7 kişinin yaralandığı dehşetin nedeni ortaya çıktı ''Bu kadar olacağını beklemiyorduk'' deyip Erdoğan'ı desteklememe kararı aldı Kalem ve bardak fırlatan Selçuk Tepeli'den ekip arkadaşlarına teşekkür Ünlü anketçi ''Türkiye'yi alın İstanbul'a kayyım atayın'' dedi ortalık karoştı Birleşik Arap Emirlikleri'nde restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı Üniversiteliye ''dikkat dikkat Allah konuşuyor'' soruşturması