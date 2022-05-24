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  4. İzmir'de korkunç kaza! Küçük kız tramvayın altında kaldı

İzmir'de korkunç kaza! Küçük kız tramvayın altında kaldı

İzmir’in Konak ilçesinde yolun karşısına geçerek sahile gitmek isteyen 12 yaşındaki kız, tramvayın altında kaldı. Feci kaza bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

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