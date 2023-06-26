Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de korkutan deprem İzmir'de korkutan deprem 26 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 08:10 Güncelleme: 26 Haziran 2023 Pazartesi 08:10 İzmir'in Buca ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64991dbeda75b52e5816d2e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğün savaş alanına döndü; polise de saldırdılar Canlı yayında bebek katili Öcalan için skandal sözler Ünlü türkücüye büyük şok! Konserini iptal etmek zorunda kaldı En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza! Yola düşen heyelan kamerada! Her şey saniyeler içinde oldu İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: Onlarca gözaltı var İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var