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İzmir'de korkutan yangın

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İzmir'in ilçesinin Çoraklar Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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