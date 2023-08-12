Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de korkutan yangın İzmir'de korkutan yangın 12 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 15:05 Güncelleme: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:05 İzmir'in ilçesinin Çoraklar Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d77595c48e4746005c5933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 35 yıl önce doktorlar sadece 5-6 ay ömür biçmişti... Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı 4 teröristin öldürüldüğü operasyon anı kamerada Perseid Meteor yağmuru depremi tetikler mi ? Kuyumculardan gram altın uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan depremler artacak açıklaması Ellerinin varlığını bilmeyen bilmeyen sürücü rezaleti kamerada Polis aynı taksiciyi çevirip çevirip ceza kestiği anlar olay oldu İstanbul'da bir taksimetresiz taksici rezaleti daha