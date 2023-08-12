İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in ilçesinin Çoraklar Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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