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İzmir'de kundakçı dehşeti: 1 ölü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda malzemelerin bulunduğu dükkanın kundaklanması sonucu 1 kişi öldü. Kundaklama anları ise kameraya yansıdı.

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