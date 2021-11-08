Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de kundakçı dehşeti: 1 ölü İzmir'de kundakçı dehşeti: 1 ölü 08 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 12:40 İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda malzemelerin bulunduğu dükkanın kundaklanması sonucu 1 kişi öldü. Kundaklama anları ise kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6188f0923d9746366f4dfc67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 ilde PKK'ye büyük operasyon! HDP'liler gözaltında Bingöl'de Türkkan hakkında 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusunda bulunuldu İstanbullulara yeni metro müjdesi! Test sürüşleri başladı İstanbul'daki yabancı plakalı lüks araçların sırrı! Profesör açıkladı Marmara Denizi'ne dalan profesör uyardı: ''Hayra alamet değil'' Banka hesabındaki parayı görünce gözlerine inanamadı: ''Dünya 10 saniyeliğine durdu'' Şehidin katili 18 yıl sonra yakalandı Cebindeki ruhsat sayesinde ölümden kurtardı Düğünde inanılmaz olay! Gelin, barmenle basıldı