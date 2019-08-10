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  3. 10 Ağustos 2019 16:40

İzmir’de madeni yağ deposunda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

İzmir’in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir depoda yangın çıktı. Onlarca itfaiye ekibince müdahale edilen yangın güçlükle kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir madeni yağ deposunda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk...

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