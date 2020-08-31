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  3. 31 Ağustos 2020 22:45

İzmir’de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz
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Yürek yakan olay! Kamyonla çocuğunu ezdi, sinir krizi geçirdi
Yürek yakan olay! Kamyonla çocuğunu ezdi, sinir krizi geçirdi
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'Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi'
'Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi'
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Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yaylada bir cinayet daha işlemiş
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yaylada bir cinayet daha işlemiş
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Gonca Vuslateri’nden Armağan Çağlayan’a samimi itiraf! ‘Ailevi sorunların...’
Gonca Vuslateri’nden Armağan Çağlayan’a samimi itiraf! ‘Ailevi sorunların...’
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Simitçinin numarası ortaya çıktı
Simitçinin numarası ortaya çıktı
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