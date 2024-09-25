Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de manevra yapmak isterken aracı ile birlikte denize düştü İzmir'de manevra yapmak isterken aracı ile birlikte denize düştü 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 22:35 Güncelleme: 25 Eylül 2024 Çarşamba 22:35 İzmir'in Alsancak ilçesinde bir araç sürücüsü manevra yapmak isterken aracıyla denize düştü. Olay güvenlik kameralarına yansırken araç sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f46610984226036f0ed153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tokat'ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı Kastamonu'da polis ekiplerine silahlı tehdit Şii gruplardan İsrail'e dron saldırısı: 2 yaralı Tekirdağ'da eğlence mekanında ''hesap'' kavgası Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu Polat çifti, fenomen Kübra Aykut'un cenazesinde ortaya çıktı Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de sallandı Cumhur İttifakı ortağı Destici ''idam'' istedi 22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti