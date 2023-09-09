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  4. İzmir'de orman yangını! Uçuşlar iptal edildi

İzmir'de orman yangını! Uçuşlar iptal edildi

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Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı yaklaşık 1,5 saat arasında uçuşlara kapatılırken, 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirildi.

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