Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de orman yangını! Uçuşlar iptal edildi İzmir'de orman yangını! Uçuşlar iptal edildi 09 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 17:20 Güncelleme: 09 Eylül 2023 Cumartesi 17:20 Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı yaklaşık 1,5 saat arasında uçuşlara kapatılırken, 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fc7f280f02c0133004f793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu Güzel oyuncudan şoke eden itiraf: ''Şiddet görüyorum!'' CHP’li Tanrıkulu’na soruşturma başlatıldı Sözlü tartışma meydan savaşına döndü Rize'de fıkra gibi dükkan... İçeri giren gülmekten kendini alamıyor Türkiye'nin en ilginç camisi! Gören dönüp bir daha bakıyor Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi Cenazede can pazarı! Kamyon namaza daldı! Ölü ve yaralılar var