Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de orman yangını İzmir'de orman yangını 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 16:25 İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f820510b292132596eee23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partli Ünal: ''Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz'' Korku saçan canavar Eskişehir'de yakalandı Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı Resmen açıklandı; 2023'te Millet İttifakı 3 ortaklı olacak... Erdoğan koronavirüs varyantları için uyardı: ''Pençesinden düşmedik'' Dubai kendi yapay yağmurunu üretti! Görüntü inanılmaz Bu sefer mağdur bir erkek! Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı herkesi ağlattı Plajın ''jet hırısızı'' önce kameraya sonra polise yakalandı