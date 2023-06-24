Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de orman yangını İzmir'de orman yangını 24 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 15:45 İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6496e563efed224b052fde83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 59'luk Hülya Avşar'dan bikini şov! Rusya alev alev! Akaryakıt deposu helikopterle vuruldu İstanbul'da sivrisinek kabusu: Isırdığı yer kabarıyor, içinden su çıkıyor Cübbeli Ahmet'in evlilikte cinsellikle ilgili sözleri gündem oldu İstanbul'da şoke eden olay! Kız arkadaşını da taksiciyi de darp etti Bolu'da bayram trafiği; Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü boş Tatil fiyatları uçtu, vatandaşın yeni tatil tercihi bu oldu ABD'ye kaçak giden bir Türk annenin itirafları... Bir ilimizde hortum paniği! Boyu kameralara sığmadı!