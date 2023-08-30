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İzmir'de orman yangını

İzmir Kemalpaşa'daki Nif Dağı'nın Gelindağı mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

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