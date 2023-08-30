Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de orman yangını İzmir'de orman yangını 30 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 11:20 İzmir Kemalpaşa'daki Nif Dağı'nın Gelindağı mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eefbcaf0d14e680d009bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çiftçinin kabusu olan ''vampir kelebek'' geri döndü Ekonomik kriz aşiretleri de vurdu! Sürpriz karar açıklandı Sahilde başından vurulmuş halde bulundu Aç kalan boz ayı ailesi çöpleri karıştırırken görüntülendi Gabon'da darbe oldu! Başkentten silah sesleri yükseliyor Ay'ın en büyük ve en parlak hali: Mavi Ay böyle görüntülendi Bu da mangal başı katliamı: 1 ölü, 6 yaralı var! İstanbul'da motosikletli kuryeye kanlı pusu kamerada Maganda kurşunu evdeki çocuğu vurdu!