Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de orman yangını İzmir'de orman yangını 07 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 17:50 Güncelleme: 07 Ekim 2023 Cumartesi 17:50 İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6521702fbbd3ec728d0368c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Operasyon görüntüsü yayınlandı: Teröristlerin inleri işte böyle vuruldu! Savunma Sanayii Başkanı Görgün Hürjet’in kokpitinde Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi Öğrenciye uygun kiralık ev deyip bakın kaç para kira istiyorlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zorbası bir aileye kabusu yaşattı Fethiye'de kabus! Yamaç paraşütü yere çakıldı, 1 kişi öldü Oltaya takılan balığın bu sefer zararı çok büyük oldu Aynı evi 2 kez soyan hırsız böyle yakalandı Elektrikli bisikletine ceza kesen polise yapmadığını bırakmadı