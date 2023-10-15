Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de orman yangını İzmir'de orman yangını 15 Ekim 2023 Pazar Saat: 16:30 Güncelleme: 15 Ekim 2023 Pazar 16:30 İzmir’in Karabağlar ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652be96fd64adb32951bf143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biden'ın konuşması İsrail protestosuyla yarıda kesildi Hırsızlar kapı dürbününde kamerada İstanbul'da korkutan yangın İstanbul Metrosu'nda kadın yolcuya korkunç saldırı Depremin yıktığı ilimizi şimdi de sel vurdu İstanbul'da gece kulübündeki içki şişesinden zehir çıktı İsrail'in saldırısında yerle bir olmuştu! Yıkım ortaya çıktı İstanbul'un ünlü AVM'sinde hırsız avı! O anlar kamerada Gazze sınırındaki İsrail askerleri böyle görüntülendi