Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de orman yangını İzmir'de orman yangını 12 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 14:28 Güncelleme: 12 Haziran 2024 Çarşamba 14:28 İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6669866e0df356d82f083763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine bir sazan sarmalı, yine milyonluk vurgun Apartmanda facia: Onlarca ölü var Sigorta şirketleri bu ücreti araç sahiplerine geri ödeyecek TEM'de feci kaza: Kamyon karşı şeritteki araca çarptı Minik devi gören inanamıyor: Kurbanlık keçi danalara rakip oldu Boşanmak istediği kocası hayatını kabusa çevirdi Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı Uçakta klima bozuldu, yolcular baygınlık geçirdi İstanbul'da kontrolsüz yıkım: Bayram öncesi evsiz kaldılar