Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de orman yangını İzmir'de orman yangını 26 Eylül 2024 Perşembe Saat: 15:15 İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f5507e349b1deea80e9fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: ''İleri teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz'' 4200 yıllık tarihi sarayın odaları gün yüzüne çıkarıldı Münevver Karabulut davasında karar: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak Emlak ofisine silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kamerada Türkiye'nin gizli cenneti cehenneme döndü: Binlerce ölü balık bulundu Binlerce Lübnanlı, Suriye'ye göç ediyor İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu Kötü koku ortaya çıkardı: Apartmana giren ekiplerin ağzı açık kaldı MSB açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönecek mi?