Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de özel uçak düştü! İzmir'de özel uçak düştü! 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 16:20 İzmir’in Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait uçak araziye düştü. Uçaktaki iki kişinin hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649c3394a926fb6f867fd673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahibinin elinden kaçan kurbanlık D-100’ü birbirine kattı Profesörden karayılan uyarısı; zehirlileri yer, zararsızdır, öldürmeyin Denizden buzdolabı çıktı Boğaz'da yalı kirası gibi plajda loca kirası Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi Örümcek Adam kurbanlık seçti Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var