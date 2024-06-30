Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 15:46 İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binada meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668153ac4c491b63fa055033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de facia böyle geldi: Patlama anı kamerada TRT Spor'da skandal canlı yayın kazası Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti İsmail Küçükkaya'yı yıkan haber: Annesi denizde boğuldu İstanbul'un barajlarından kötü haber Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü Havalimanında gergin anlar: Yolcular firmanın ofisini bastı 36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar İzmir'de felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı