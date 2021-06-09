Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de pizza yerken nefessiz kalan çocuğu işletme sahibi böyle kurtardı İzmir'de pizza yerken nefessiz kalan çocuğu işletme sahibi böyle kurtardı 09 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 22:25 İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir pizzacıda annesiyle pizza yerken nefes borusuna pizza kaçan 2 yaşındaki çocuk işletme sahibinin müdahalesi ile kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c115a24b33e23e56036d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı Erdoğan'ın kürsüde söylediği sözler akıllara Berat Albayrak'ı getirdi ''Hakim Esat Toklu, patronun doğum günü partisine katıldı'' iddiası Prof. Dr. Ceyhan, 3'üncü dozu kimlerin yaptırması gerektiğini açıkladı Köprü çıkışında otomobil yangını Atatürk Havalimanı'nda korkutan patlama Thodex'in patronunun evinde icra işlemi yapılacak Çok geç olmadan duyun bu yardım çığlığını: Ensemde ölüm kokusu alıyorum Ankara sele teslim: Araçlar sürüklendi, caddeler su altında kaldı