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  4. İzmir'de pizza yerken nefessiz kalan çocuğu işletme sahibi böyle kurtardı

İzmir'de pizza yerken nefessiz kalan çocuğu işletme sahibi böyle kurtardı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir pizzacıda annesiyle pizza yerken nefes borusuna pizza kaçan 2 yaşındaki çocuk işletme sahibinin müdahalesi ile kurtarıldı.

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