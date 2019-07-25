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  3. 25 Temmuz 2019 00:05

İzmir’de pompalı tüfek ve bıçaklı saldırı: 1 yaralı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan 2 şahıs tarafından önce pompalı tüfekle vurularak ardından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, saat 18.00 sıralarında Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Sercan Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında husumet bulunan O.A. ve T.K. ile karşılaştı. Sercan Y. ile O.A. ve...

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