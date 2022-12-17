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  4. İzmir'de rehine krizi! Eşini ve çocuğunu rehin aldı

İzmir'de rehine krizi! Eşini ve çocuğunu rehin aldı

İzmir'de eşini ve 6 aylık çocuğunu evinde bıçakla rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

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