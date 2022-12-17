Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de rehine krizi! Eşini ve çocuğunu rehin aldı İzmir'de rehine krizi! Eşini ve çocuğunu rehin aldı 17 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 12:40 İzmir'de eşini ve 6 aylık çocuğunu evinde bıçakla rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek polis merkezine götürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639d8e8975afd83ac2639383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener 2023 için kararını verdi! İYİ Partili isim canlı yayında açıkladı Türkiye'nin cennetiydi, 4 balık türü yok oldu, 6 tür tehdit altında Telefon dolandırıcıları iş başında! 4,5 milyon TL'lik altınlarını elleriyle teslim etti Gece kulübündeki ilginç hırsızlık anı kamerada Esenyurt'ta trafikte keserli maganda saldırısı kamerada Türkiye'nin ''mühendislik harikası'' viyadüğü için geri sayım başladı Büyükçekmece’de minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti Ankara'da yoğun sis etkili oldu AKINCI TİHA ateşledi; Türkiye'nin ilk yerli süpersonik füzesi 12'den vurdu