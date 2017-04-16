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  3. 16 Nisan 2017 08:15

İzmirde seçim torbaları dağıtıldı

Anayasa değişikliği referandumu için Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırlamış olduğu seçim torbaları, İzmir'de sandık görevlilerine teslim edildi.

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Şanlıurfada kız alma kavgası: 8 yaralı
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Tünel içinde zincirleme kaza: 4 yaralı
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Şanlıurfada silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfada silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
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Referandum afiş ve bayrakları toplanmaya başladı
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İskenderunda Paskalya Bayramı kutlandı
İskenderunda Paskalya Bayramı kutlandı
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İçişleri Bakanlığına gelen FETÖ ihbarını anlattı
İçişleri Bakanlığına gelen FETÖ ihbarını anlattı