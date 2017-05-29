CANLI MAÇ ALANYASPOR - GALATASARAY / KADROLAR AÇIKLANDI
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  3. 29 Mayıs 2017 19:45

İzmirde sel suları araçları sürükledi!

İzmir’in Konak ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar sel sularına kapıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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