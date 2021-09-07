Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk 12 yaralı İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk 12 yaralı 07 Eylül 2021 Salı Saat: 22:45 İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişi, husumetli oldukları aile üyelerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6137c153b2e2e46c9e5a3b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlber Ortaylı: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var 19 gündür kayıp olan genç kız kömürlükte bulundu Elleri kelepçeli, ağzı bantlı halde ölü bulunmuştu! Sırrı çözüldü Erdoğan'dan Taliban hükümetine ilk yorum İstanbul'da suya zam geldi Komşuda SİHA korkusu tavan yaptı: ''Türkler ateşle oynuyor'' Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı Taliban'dan yeni Türkiye açıklaması: ''İlişkimiz çok derin'' Eşini döven caniye esnaftan meydan dayağı