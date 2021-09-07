  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk 12 yaralı

İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk 12 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişi, husumetli oldukları aile üyelerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İlber Ortaylı: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var
19 gündür kayıp olan genç kız kömürlükte bulundu
Elleri kelepçeli, ağzı bantlı halde ölü bulunmuştu! Sırrı çözüldü
Erdoğan'dan Taliban hükümetine ilk yorum
İstanbul'da suya zam geldi
Komşuda SİHA korkusu tavan yaptı: ''Türkler ateşle oynuyor''
Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı
Taliban'dan yeni Türkiye açıklaması: ''İlişkimiz çok derin''
Eşini döven caniye esnaftan meydan dayağı