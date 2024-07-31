Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de sır cinayet: Evinde kendi tüfeğiyle öldürüldü İzmir'de sır cinayet: Evinde kendi tüfeğiyle öldürüldü 31 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 09:21 Güncelleme: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:22 İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, evine gelen kişi ya da kişiler ile çıkan kavgada O.Ş. (45), kendisine aite ruhsatlı tüfeği ile vurularak öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a9d808592d25ad8401f857" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Nursel Ergin boşandığı eşiyle dudak dudağa pozlarla aşk tazeledi Defne Samyeli'nin buz gibi küvette zor anları kamerada İstanbul'da iş yeri kurşunlayan çeteye operasyon: Gözaltılar var Bu da SMS vahşeti: Kız arkadaşına attığı SMS için öldürüp, videosunu çekti Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Urla'da orman yangını 2'nci gününde, evler tahliye edildi Telefonundan terör örgütü fotoğrafları çıkan kızdan ilginç savunma ''Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın'' demişti, öyle de oldu