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  4. İzmir'de sır cinayet: Evinde kendi tüfeğiyle öldürüldü

İzmir'de sır cinayet: Evinde kendi tüfeğiyle öldürüldü

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, evine gelen kişi ya da kişiler ile çıkan kavgada O.Ş. (45), kendisine aite ruhsatlı tüfeği ile vurularak öldürüldü.

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