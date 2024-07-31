İzmir'de sır cinayet: Evinde kendi tüfeğiyle öldürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, evine gelen kişi ya da kişiler ile çıkan kavgada O.Ş. (45), kendisine aite ruhsatlı tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a9d808592d25ad8401f857" allowfullscreen></iframe>