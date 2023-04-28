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  4. İzmir'de sitedeki büyük yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı

İzmir'de sitedeki büyük yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli sitede çıkan yangın, 7 saatlik çalışmaların sonrasında kontrol altına alınırken, yangının bıraktığı hasar gün ağarınca havadan görüntülendi.

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