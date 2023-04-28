Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de sitedeki büyük yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı İzmir'de sitedeki büyük yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı 28 Nisan 2023 Cuma Saat: 09:20 İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli sitede çıkan yangın, 7 saatlik çalışmaların sonrasında kontrol altına alınırken, yangının bıraktığı hasar gün ağarınca havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644b65a6715d8910422da363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu merdaneyi görünce espriyi patlattı Kılıçdaroğlu’ndan Atatürk Havalimanı müjdesi İzmir'de büyük sitede korkutan yangın! Mayıs ayına günler kala Antalya beyaza büründü Depremden bir kendisi bir de kızı kurtulmuştu... Kızını vurup, intihar etti! Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da İstanbul'da CHP'nin bürosuna saldıranlar yakalandı Gençlerin meydan muharebesi kamerada! Savunmanın da böylesi! Suç üstü yakalandılar, ''nikah kıyıyorduk'' dediler