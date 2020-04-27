SON DAKİKA
1-2-3 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANIYOR !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Nisan 2020 17:50

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk oluştu

İzmir'de 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Özel araçlarıyla yollara çıkan vatandaşlar trafik sıkışlığına neden oldu.

Video Galeri
Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüste ayaktaki renk değişiminin nedenini açıkladı
Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüste ayaktaki renk değişiminin nedenini açıkladı
Video Galeri
Gaziosmanpaşa'da pazarda adım atacak yer kalmadı
Gaziosmanpaşa'da pazarda adım atacak yer kalmadı
Video Galeri
Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının açılış tarihi belli oldu
Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının açılış tarihi belli oldu
Video Galeri
Paraları biten Ruslar, Antalya'da mahsur kaldı
Paraları biten Ruslar, Antalya'da mahsur kaldı
Video Galeri
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı
Video Galeri
ABD'de yaşayan Dr. Çilingiroğlu, koronavirüs için tarih verdi
ABD'de yaşayan Dr. Çilingiroğlu, koronavirüs için tarih verdi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM