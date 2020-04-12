SON DAKİKA
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETTİ
TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 1.198’E YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Nisan 2020 19:35

İzmir'de sokakları atlar doldurdu

İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan sokaklarda, nereden geldikleri belli olmayan atlar görüntülendi.

Video Galeri
''Soylu'nun istifası, Erdoğan'ı kurtarma operasyonu''
''Soylu'nun istifası, Erdoğan'ı kurtarma operasyonu''
Video Galeri
İrem Derici'nin ''dünyanın en zevkli şeyi'' açıklaması tepki çekti
İrem Derici'nin ''dünyanın en zevkli şeyi'' açıklaması tepki çekti
Video Galeri
Sokağa çıkma yasağı dinlemedi, dehşet saçtı!
Sokağa çıkma yasağı dinlemedi, dehşet saçtı!
Video Galeri
Nurgül Yeşilçay, Duygu Özaslan'ı fena ti'ye aldı: Bunun Türkçesi neydi ?
Nurgül Yeşilçay, Duygu Özaslan'ı fena ti'ye aldı: Bunun Türkçesi neydi ?
Video Galeri
Hemşireden sert tepki: Bizi korona değil cehalet öldürecek
Hemşireden sert tepki: Bizi korona değil cehalet öldürecek
Video Galeri
Yeni bir sokağa çıkma yasağı olur mu ? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Yeni bir sokağa çıkma yasağı olur mu ? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM