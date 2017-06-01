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  3. 01 Haziran 2017 12:45

İzmir'de sosyal medyaya damga vuran görüntü

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde yol kenarına park eden minibüs sürücüsü, tramvay hattının kenarında namaz kılmaya başladı.

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Cezayirli yankesici suçüstü yakalandı
Cezayirli yankesici suçüstü yakalandı
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Uyuşturucu satıcılığından gözaltına alındı, Ana kraliçeyim dedi
Uyuşturucu satıcılığından gözaltına alındı, Ana kraliçeyim dedi
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Haliçte motosiklet kazası: 1 ölü
Haliçte motosiklet kazası: 1 ölü
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“Suriyeliler, ekonomik çıkar uğruna sömürülüyor”
“Suriyeliler, ekonomik çıkar uğruna sömürülüyor”
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'Uyuşturucu tedavisi için başvuranlar 7 kat arttı'
'Uyuşturucu tedavisi için başvuranlar 7 kat arttı'
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İzmirde hoşgörünün tablosu
İzmirde hoşgörünün tablosu