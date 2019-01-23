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  3. 23 Ocak 2019 17:30

İzmir’de tarihi bina çöktü: 1 kişi enkazda aranıyor

İzmir’in Konak ilçesindeki tarihi bir binanın bir bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler, enkaz altından bir kişiyi çıkardı, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Olay, Konak ilçesi 940. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan tarihi bir bina, büyük bir gürültüyle çöktü....

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