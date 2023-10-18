Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de tarihi keşif! Tam 7 bin 700 yıllık olduğu açıklandı İzmir'de tarihi keşif! Tam 7 bin 700 yıllık olduğu açıklandı 18 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 13:35 Güncelleme: 18 Ekim 2023 Çarşamba 13:35 İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, sığır şekli verilmiş 7 bin 700 yıllık 'sap düzeltici' bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652fb4ec3cdfb30def61ed63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de tarihi keşif! Tam 7 bin 700 yıllık olduğu açıklandı İkinci el otomobilde yine ''sazan sarmalı'' tuzağı Malatya'dan kahreden manzara! Deprem sonrası koca mahalle tarlaya döndü İsrail'in katliamı sonrasında 2 kardeşin yürek burkan görüntüsü İsrail'in bomba yağdırdığı çocukların kanlı saldırıdan önceki görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da mucize kurtuluş! 3'üncü kattan düşen çocuk böyle kurtuldu İki teröristin öldürüldüğü operasyon kamerada İstanbul'da metrobüs kazası İsrail'den katliam için de katliam: Önce hastane sonra enkazını vurdular