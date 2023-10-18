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  4. İzmir'de tarihi keşif! Tam 7 bin 700 yıllık olduğu açıklandı

İzmir'de tarihi keşif! Tam 7 bin 700 yıllık olduğu açıklandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, sığır şekli verilmiş 7 bin 700 yıllık 'sap düzeltici' bulundu.

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