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  4. İzmir'de tepki çeken görüntüler: İtfaiye aracını kullanan kadınlar olay oldu

İzmir'de tepki çeken görüntüler: İtfaiye aracını kullanan kadınlar olay oldu

İzmir'de itfaiye aracını kullanan kadınların sosyal medyada paylaştığı video tepkilere neden oldu.

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