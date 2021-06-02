Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de tepki çeken görüntüler: İtfaiye aracını kullanan kadınlar olay oldu İzmir'de tepki çeken görüntüler: İtfaiye aracını kullanan kadınlar olay oldu 02 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 09:41 İzmir'de itfaiye aracını kullanan kadınların sosyal medyada paylaştığı video tepkilere neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b7280a0a5c1e108f52e2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mahkemede kan donduran intihar girişimi kamerada Otoyolda ''fuhuş''lu gasp oyunu kamerada Yanardağdan gökyüzüne fışkıran lavların arasında kayboldu Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! 19 yıllık hasret sona erdi İstanbul'da çıkan yangında yangında can pazarı İstanbul'da zincirleme kaza İmamoğlu: ''Uydurma sözlerle kanalı savunan insanların aklından Allah bu şehri korusun'' Dev düdenin oluştuğu anlar kameralara yansıdı AK Parti ile MHP bakın bu sefer de hangi teklifi reddetti ?