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  3. 02 Ağustos 2019 08:34

İzmir'de toplu sözleşme sevinci ! Tunç Soyer böyle kutladı

İzmir'de 5 bin 80 işçinin çalışma koşullarını iyileştiren toplu sözleşme imzalandı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözleşmeyi işçilerle birlikte ''Çav Bella'' şarkısı eşliğinde kutladı.

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