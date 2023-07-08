Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de tren kazası! Yaralılar var İzmir'de tren kazası! Yaralılar var 08 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 09:20 İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör ile trenin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a9002838bec009dd331cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denizde can pazarı! 1 saat boyunca dalgalarla savaştılar Türkiye'nin tahıl ambarında arpa hasadı başladı Asansör 3'üncü kattan zemine çakıldı: 5 yaralı Bunu da gördük! Vergiden kaçış kuyruğu! 1971 model efsaneyi garajdan çıkardı! Milyonlarca TL teklif ettiler ama kabul etmedi! Arda Güler resmen Real Madrid'de! İmzayı attı İstanbul'da yüzlerce kaçak göçmen yakalandı Bir ilimizde 120 köye karantina altında! Motosiklet hırsızlarının ''pes'' dedirttiği anlar kamerada!