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İzmir'de tren kazası! Yaralılar var

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör ile trenin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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