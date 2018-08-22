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  3. 22 Ağustos 2018 22:30

İzmir’de tren yaşanan sorun nedeniyle durduruldu

Selçuk’tan İzmir istikametine hareket eden tren raylarında yaşanan bir sorun nedeniyle durduruldu. Trende bulunan yolcular başka bir trene naklediliyor. (İHA)

Bilgin Pro
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