Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de vahim görüntüler: Yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu İzmir'de vahim görüntüler: Yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu 20 Ağustos 2024 Salı Saat: 15:46 Güncelleme: 20 Ağustos 2024 Salı 15:47 İzmir'in Bayraklı ilçesinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Ölü balıklar ve deniz yüzeyindeki kirlilik, görenleri tedirgin etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c49044448fb6d20f0efb53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğün yolunda facia: Aynı aileden 4 kişi öldü 1 kişinin öldüğü saldırı sonrası sokak köpekleri toplanıyor Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın ilk işi bu oldu Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi İzmir’deki orman yangınlarında 6 zanlı tutuklandı Masaj salonlarına yabancı uyruklu kadın baskını AVM'de yangın paniği: Yaralılar var