İzmir'de vahim görüntüler: Yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Ölü balıklar ve deniz yüzeyindeki kirlilik, görenleri tedirgin etti.

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